Tesla временно закроет свой завод в Китае из-за эпидемии коронавируса

Производство в Шанхае остановлено по требованию китайского правительства.

Производитель электромобилей Tesla решил временно закрыть свой завод в Китае в связи со вспышкой нового коронавируса, а также пожертвовать 5 миллионов юаней (около 720 тысяч долларов) на борьбу с заболеванием.

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Об этом сообщает Tesmanian. Отмечается, что на официальной странице Tesla China в китайской соцсети Weibo появилось заявление о том, что производитель хочет сделать больше, чем просто остановить производство, и помочь китайскому народу справиться с кризисом.

Производство электромобилей Tesla в Шанхае было остановлено по требованию китайского правительства в связи с эпидемией коронавируса.

В Tesla полагают, что остановка производства на срок до полутора недель может негативно повлиять на квартальную прибыль, но это влияние будет минимальным.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме, Камбодже и Финляндии. По состоянию 30 января число погибших от коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 170 человек. В целом по всему миру им инфицированы 7 894 человека.

Эпидемия негативно повлияла на азиатские фондовые рынки. Эксперты опасаются, что эпидемия «откусит» минимум 1% от китайского ВВП и 0,5% от глобального, спровоцировав мировой экономический кризис.