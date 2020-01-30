Китайский коронавирус добрался до Индии

Заболел студент, который обучался в Китае.

В Индии подтвержден первый случай заболевания смертельным коронавирусом из Китая.

Об этом сообщает Минздрав страны.

Заболевание зафиксировали в Керале - штате на юге Индии. Отмечается, что коронавирусом заболел студент, проходивший обучение в китайском Ухане, который является эпицентром заболевания.

Сейчас молодой человек находится в больнице под пристальным наблюдением медиков. Врачи расценивают его состояние как стабильное.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

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Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме, Камбодже и Финляндии.

По состоянию 30 января число погибших от коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 170 человек. В целом по всему миру им инфицированы 7 894 человека.