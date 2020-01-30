Ученые заявили, что легкие курильщика "волшебным образом" восстанавливаются, если бросить курить

Этот эффект наблюдался даже у пациентов, выкуривавших пачку сигарет в день в течение 40 лет, прежде чем бросить.

Легкие человека обладают почти волшебной способностью вылечивать канцерогенные мутации, вызванные курением, заявили ученые. Но только в том случае, если человек бросил курить.

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Мутации, приводящие к раку легких, считались перманентными, навсегда остающимися даже у бывших курильщиков, не притрагивающихся больше к сигаретам, передает Би-би-си. Однако неожиданные результаты исследования свидетельствуют о том, что те немногие клетки, которые остались неповрежденными, способны восстановить легкие.

Этот эффект наблюдался даже у пациентов, выкуривавших пачку сигарет в день в течение 40 лет, прежде чем бросить.

Химические элементы, содержащиеся в табаке, разрушают ДНК клеток легких, которая в итоге мутирует, медленно превращая их из здоровых в канцерогенные.

Исследования показали, что это происходит в легких курильщика еще до возникновения рака.

Большинство клеток, взятых из дыхательных путей курильщиков, мутировали под воздействием табака. Такие клетки содержат до 10 тыс. генетических изменений.

"Это как бомбы замедленного действия, ждущие следующего удара, чтобы возник рак", - говорит доктор Кейт Гауэрс, исследователь Университетского колледжа Лондона.

Но небольшая часть клеток остается неповрежденной. Непонятно, как эти клетки избегают генетических мутаций, вызываемых курением. Исследователи говорят, что они словно "существуют в ядерном бункере".

Но когда курильщик отказывается от курения, именно эти клетки начинают расти и замещать поврежденные клетки в легких.

У отказавшихся от курения до 40% клеток в легких могут выглядеть ровно так же, как у людей, никогда не куривших.

"Мы были совершенно не готовы к этому открытию", - признался исследователь Института Сенгера Питер Кэмпбелл. "Есть определенное количество клеток, которые каким-то волшебным образом восстанавливают дыхательные пути", - утверждает он.

"Замечательные примеры - это пациенты, которые бросали после 40 лет курения, и у них начиналась регенерация клеток, которые никак не были повреждены табаком", - замечает ученый.

Ученым еще предстоит понять, в какой мере легкие бывших курильщиков способны восстанавливаться.

Исследование было сосредоточено на основных дыхательных путях и не изучало, в частности, альвеолы - микроскопические легочные структуры, участвующие в процессе потребления организмом кислорода.

Согласно исследованиям, люди, бросающие курить, уже с первого дня без табака снижают риск заболеть раком легких. Ранее это связывали просто с тем, что у бросивших курить дальнейшей мутации клеток не происходит.

"Эта идея действительно мотивирует: люди, отказавшиеся от курения, получают двойную пользу - они предотвращают дальнейшее разрушение клеток легких и дают своим легким шанс сократить уже нанесенный ущерб с помощью более здоровых клеток", - говорит доктор Рэйчел Орритт, эксперт британской организации Cancer Research UK.