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Медики объяснили, почему вечером нельзя есть фрукты

17:38, 30 января 2020
Зарубежные новости
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Какие фрукты нельзя есть на ночь / pixabay.com

В конце дня они могут вызвать вздутие живота, изжогу и проблемы со сном, пишет Fit for Fun.

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Изжога. Избегайте кислых фруктов, например, ананасы и яблоки, ведь они усиливают выработку желудочного сока на ночь, что провоцирует изжогу.

Бессонница. Фруктоза способствует притоку энергии, что содействует ненужному тонусу вечером и мешает уснуть. 

Вздутие. Фрукты, перевариваемые ночью, задерживаются в толстой кишке, начинают бродить и приводят к вздутию живота.

Прибавка в весе. Съедаемые вечером фрукты вредят стройной фигуре, ведь жир накапливается в результате метаболизма фруктозы печенью.

Ранее швейцарские диетологи рассказали о том, что ни в коем случае не нужно употреблять утром на пустой желудок.

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