Медики объяснили, почему вечером нельзя есть фрукты

Эксперты рекомендуют любителям фруктов употреблять по вечерам плоды с низким содержанием сахара.

Немецкие медики объяснили, почему фрукты не нужно есть в вечернее время.

В конце дня они могут вызвать вздутие живота, изжогу и проблемы со сном, пишет Fit for Fun.

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Изжога. Избегайте кислых фруктов, например, ананасы и яблоки, ведь они усиливают выработку желудочного сока на ночь, что провоцирует изжогу.

Бессонница. Фруктоза способствует притоку энергии, что содействует ненужному тонусу вечером и мешает уснуть.

Вздутие. Фрукты, перевариваемые ночью, задерживаются в толстой кишке, начинают бродить и приводят к вздутию живота.

Прибавка в весе. Съедаемые вечером фрукты вредят стройной фигуре, ведь жир накапливается в результате метаболизма фруктозы печенью.

Ранее швейцарские диетологи рассказали о том, что ни в коем случае не нужно употреблять утром на пустой желудок.