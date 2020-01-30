Названы продукты и напитки, которые дарят жизненную энергию

В этом же списке и темный шоколад, который содержит мощные антиоксиданты, ведущие борьбу со стрессом.

Индийские медики назвали продукты и напитки для жизненной энергии.

Одним из решений является употребление лосося, богатого на Омега-3, пишет Ukrhealth.

Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты в лососе - важный строительный материал для нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем организма человека, что напрямую связано с жизненной энергией, отмечают медики. Кроме того, они способны решать скрытые проблемы с кожей.

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В этом же списке и темный шоколад, который содержит мощные антиоксиданты, ведущие борьбу со стрессом. Магний и калий, содержащиеся в нем, необходимы для нормальной работы мышц и нервной системы.

Молоко в свою очередь повышает сопротивляемость организма, нормализует обмен веществ, очищает сосуды и органы пищеварения, наполняя при этом организм энергией, что следует также принять во внимание.

Имбирный чай - один из лучших напитков, которые придают сил, в частности, зимой, он также помогает поддерживать свежесть кожи и ощущение тепла. Напиток еще и полезен своим воздействием на сердечно-сосудистую систему организма, разжижает кровь, укрепляет сосуды. Женщинам, желающим похудеть, он поможет быстрее сбросить лишний вес.

Ранее швейцарские диетологи рассказали о том, что ни в коем случае не нужно употреблять утром на пустой желудок.