Эксперты рассказали, как избежать заражения коронавирусом в самолете

Находящиеся возле прохода пассажиры чаще других вступают в контакт с инфицированными.

Медицинские эксперты из Университета Эмори назвали способы, как избежать заражения коронавирусом в самолете.

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Об этом сообщает Daily Mail. Так, специалисты смоделировали траекторию движения пассажиров по салону самолета, чтобы выяснить, как вирусы распространяются на борту.

Выяснилось, что находящиеся возле прохода пассажиры чаще других вступают в контакт с инфицированными.

Поэтому эксперты рекомендовали выбирать сиденья возле иллюминатора и меньше передвигаться по самолету.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме, Камбодже и Финляндии.

По состоянию 30 января число погибших от коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 170 человек. В целом по всему миру им инфицированы 7 894 человека.