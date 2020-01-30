Во Франции обнаружили уже пятого инфицированного коронавирусом

Опасным вирусом заразилась дочь 80-летнего китайца, который был госпитализирован ранее.

Во Франции зафиксировали пятый случай заболевания коронавирусом 2019 nCoV, вспышка которого возникла в Китае.

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на Le Figaro.

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Отмечается, что заболевшая – дочь 80-летнего китайца, которого госпитализировали 28 января "в серьезном состоянии".

Пациентку госпитализировали в больницу, сейчас она находится в реанимации.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме, Камбодже и Финляндии.

По состоянию 30 января число погибших от коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 170 человек. В целом по всему миру им инфицированы 7 894 человека.