Ученые рассказали о вреде планшетов для маленьких детей

В исследовании участвовали более 500 детей в Сингапуре.

Дети в возрасте от двух до трех лет, которые проводят более трех часов в день за просмотром экрана планшета или телевизора, становятся менее активными в возрасте 5,5 лет.

Читайте такжеНазван самый безопасный для зрения гаджетОб этом пишет НВ со ссылкой на результаты исследования в котором участвовали более 500 детей в Сингапуре.

Отмечается, что соблюдение принципов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ограничивающих время просмотра гаджетов до одного часа в день или менее среди детей в возрасте от двух до пяти лет, может способствовать их более здоровому поведению в дальнейшей жизни.

Результаты исследования показали, что дети, которые использовали экраны в течение трех или более часов в день в возрасте от двух до трех лет, проводили в среднем на 40 минут больше времени в сидячем положении в возрасте пяти лет, чем те, кто использовал экраны менее часа в день в том же возрасте.

«Наши результаты поддерживают усилия общественного здравоохранения по сокращению экранного времени у детей младшего возраста и предполагают необходимость дальнейшего изучения долгосрочного влияния просмотра экрана на поведение», – подчеркнули авторы работы.

Ранее УНИАН сообщал, как британские ученые пришли к выводу, что связи между жестокостью в видеоиграх и проявлением детьми жестокости в реальной жизни нет.