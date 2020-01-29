ВОЗ созывает экстренное заседание из-за коронавируса

На заседании будут решать, имеет ли эпидемия китайской пандемии международное значение.

Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное заседание из-за распространения китайского коронавируса в мире.

Об этом в Twitter сообщил директор организации Тедрос Аданом Гебреисус.

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По его словам, на заседании будут решать, имеет ли эпидемия китайской пандемии международное значение и стоит ли объявлять чрезвычайное положение в мире.

Как сообщал УНИАН, тем временем смертельная болезнь распространилась уже на 17 стран. Жертв вируса сейчас насчитывается 132, количество инфицированных превысило 6000 человек.

Чтобы сдержать распространение болезни, в отдельных регионах в Китае вводят военное положение.

Кроме того, о создании первой вакцины уже сообщили в Гонконге. Правда, лекарства, как пишут местные издания, требуют дополнительных испытаний на животных.