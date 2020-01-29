Смертельный коронавирус из Китая подтвержден в Финляндии

32-летняя туристка приехала из эпицентра вспышки нового вируса.

В Финляндии подтвердился первый случай заболевания коронавирусом из Китая.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle, его носителем является туристка из Китая. 32-летняя женщина приехала из города Ухань - эпицентра вспышки нового вида коронавируса. Она обратилась в поликлинику города Ивало с симптомами гриппа. Оттуда ее перевезли в центральную больницу Лапландии в Рованиеми.

"Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему невелик, поэтому не стоит паниковать", - заявил глава ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.

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Всего в этой стране могут быть заражены до 15 человек - за состоянием их здоровья будут наблюдать в течение 14 дней.

Как сообщал УНИАН, в в заблокированных из-за коронавируса городах Китая находится 51 украинец. Ряд стране уже заявили об эвакуации своих граждан из Китая.