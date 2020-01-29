Спрогнозирован спад смертельного коронавируса: когда это произойдет

Самые эффективные методы для борьбы с эпидемией — это быстрое выявление болезни и изоляция, заявил специалист.

Эпидемия в Китае, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, пойдет на спад в середине февраля, а завершится она к концу марта.

Об этом заявил представитель китайского правительства, передает Reuters.

Глава национальной группы экспертов, созданной для контроля и профилактики вируса, Джун Наньшань, подтвердил это: "Примерно через 10 дней распространение вируса достигнет пика, а потом пойдет на спад".

Он отметил, что самые эффективные методы для борьбы с эпидемией — это быстрое выявление болезни и изоляция. Также важно внедрить специалистов по лечению тяжелых случаев заболевания в китайские больницы, добавил Наньшань.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме, Камбоджи и ОАЭ.

По состоянию на 29 января количество жертв опасного коронавируса в Китае возросло до 132 человек. В целом вирусом 2019 nCoV уже инфицированы 6 049 человек.