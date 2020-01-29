Убийственный коронавирус: ряд стран эвакуирует своих граждан из Китая (видео)

Вывезти своих граждан готовятся США, Франция, Великобритания и Австралия.

Ряд стран уже начали эвакуацию своих граждан из Китая из-за смертельного коронавируса.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, 200 граждан Японии власти эвакуировали из охваченного вирусом города Ухань. В масках прямо из аэропорта их всех повезли в больницу.

К эвакуации готовятся граждане других стран – США, Франции, Британии и Австралии.

Вывезенных из Китая 600 человек Канберра вообще хочет изолировать на острове Рождества. Такие планы власти австралийцев возмутили, говорят: селить на остров, куда часто отправляют незаконных мигрантов, нарушение прав человека.

Как сообщал УНИАН, тем временем смертельная болезнь распространилась уже на 17 стран. Жертв вируса на данный момент насчитывается 132, количество инфицированных превысило 6000 человек. Чтобы сдержать распространение болезни, в отдельных регионах в Китае вводят военное положение.

Кроме того, о создании первой вакцины уже сообщили в Гонконге. Правда, лекарство, как пишут местные издания, нуждается в дополнительных испытаниях на животных.