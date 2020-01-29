В Китае ударными темпами обустроили больницу из-за вируса-убийцы (фото, видео)

Еще одну больницу в Ухане строят с нуля.

В Китае 28 января открыли больницу из-за огромного количества зараженных и жертв коронавируса 2019-nCoV.

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Корпуса, рассчитанные на 1 тыс. пациентов, переоборудовали за 48 часов и запустили в срочном порядке, передает Daily Mail.

К работе были привлечены военные, коммунальные службы и строительные компании.

Еще одна больница строится с нуля в Ухане, в 75 км, и, как ожидается, будет завершена в конце этой недели после всего лишь недели строительства.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме, Камбоджи и ОАЭ.

По состоянию на 29 января количество жертв опасного коронавируса в Китае возросло до 132 человек. В целом вирусом 2019 nCoV уже инфицированы 6 049 человек.