Коронавирус в Китае: количество жертв возросло до 132, инфицированы более 6000 человек

Все случаи смерти от вируса 2019 nCoV зарегистрированы на территории материкового Китая.

Количество жертв опасного коронавируса в Китае возросло до 132 человек.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные органов здравоохранения Китая.

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Все случаи смерти от новой коронавирусной инфекции зарегистрированы на территории материкового Китая: 125 – в провинции Хубэй, где началась вспышка, и 7 – в других провинциях.

Большинство погибших – люди пожилого возраста, у которых уже были проблемы со здоровьем.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на материковом Китае достигло 5 974. В целом по всему миру вирусом 2019 nCoV инфицированы 6 049 человек.

Следует заметить, что количество больных на коронавирус уже превышает число инфицированных вирусом SARS в 2003 году в Китае. Тогда, согласно официальной статистике, в течение 9 месяцев пневмонией заболели 5 327 человек, умерли – 813 человек.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме и Камбодже.

По состоянию на 28 января в Китае количество жертв коронавируса 2019 nCoV достигло 106 человек. Еще более 4500 жителей Китая были инфицированы этим вирусом.