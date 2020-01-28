Турист из Китая был госпитализирован в Париже.

Во Франции подтвердили четвертый случай заражения новым коронавирусом из Китая.

Как сообщает Le Figaro, это китайский турист, он был госпитализирован в "тяжелом клиническом состоянии" в Париже.

Как сообщал УНИАН, в мире официально зарегистрировано 4 тыс. 474 случая инфицирования новым коронавирусом.

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По состоянию на утро 28 января в Китае было подтверждено 4 тыс. 535 случаев обнаружения коронавируса. 106 человек умерли, 60 человек удалось вылечить.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Случаи обнаружения коронавируса уже зафиксированы во многих странах мира.

По информации Минздрава, ранее в Украине было четыре подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV, все они не подтвердились.