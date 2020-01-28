В США эксперты рассказали, защищают ли маски от коронавируса

В американских городах люди раскупают маски в аптеках пачками на фоне новостей о распространении вируса из Китая.

Американцы пытаются защититься от загадочного нового вируса, который попал в их страну из Китая. Поэтому маски распродаются в многих городах США. В это время эксперты высказывают сомнения относительно эффективности такой защиты.

Как пишет Newsweek, Центр по контролю и профилактике заболеваний в США сообщил о пяти известных случаях заражения коронавирусом 2019-nCoV. Медики подтвердили наличие таких пациентов в штатах Вашингтон, Иллинойс, Калифорния и Аризона. Еще 73 человека ждут результаты тестов, которые должны подтвердить или опровергнуть, что в их теле есть опасный вирус.

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Все пациенты недавно вернулись в США из города Ухань в Китае, где вспышка эпидемии началась в декабре 2019 года среди людей, которые работали на местном рынке. На данный момент коронавирус зафиксировали в более чем десяти странах. В аптеках Сиэтла начали массового раскупать медицинские маски в первые же часы после новостей об обнаружении нового вируса на территории США. Во всем штате Вашингтон теперь нельзя купить этот вид защиты. В аптеках Нью-Йорка тоже заканчиваются маски, так же как в Лос-Анджелесе.

Chicago Tribune писало о том, что жители Чикаго раскупили все маски на прошлой неделе на Китайский новый год. Поскольку в этот день в городе подтвердили первый случай заражения. Однако, эксперты сомневаются в надежности такой защиты.

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Процессор эпидемиологии инфекционных заболеваний Эдинбургского университета Марк Вулхаус сказал, что медицинские маски «могут помочь, но они точно не дают полную защиту». В свою очередь, эксперт Центра защиты здоровья Университета Джона Хопкинса Эрик Тонер сказал, что от одевания маски на лицо «точно не будет вреда».

«Но это не очень эффективный способ предотвратить заражение», - пояснил он.