Коронавирус: на российско-китайской границе временно закрывают три пункта пропуска

Распорядок работы пунктов пропуска "Лобэй", "Тунцзян", "Жаохэ" изменен на основании предложений от глав регионов.

Пункты пропуска на границе с Китаем в Хабаровском крае РФ и Еврейской автономной области не будут работать до 7 февраля.

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Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствует документ Хабаровского филиала Росгранстроя, который опубликовал в соцсетях губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

"Смешанные пункты пропуска "Лобэй" (сопредельный - "Амурзет"), "Тунцзян" (сопредельный - "Нижнеленинское") и "Жаохэ" (сопредельный - "Покровка") готовы возобновить работу с 7 февраля", говорится в документе.

Отмечается, что ПП "Жаохэ" должен был открыться 29 января, сейчас он закрыт в связи с Праздником весны в Китае.

Канцелярия по управлению пунктами пропусков провинции Хэйлунцзян, как говорится в документе, сообщает, что вспышек коронавирусной инфекции в пунктах пропуска китайской стороны не зафиксировано.

В документе сообщается, распорядок работы пунктов пропуска "Лобэй", "Тунцзян", "Жаохэ" изменен на основании поступивших предложений от глав регионов.

Так, с предложением о продлении приостановки работы ПП "Жаохэ" к администрации провинции Хэйлунцзян обратился, в частности, губернатор Хабаровского края. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Пункт пропуска находится на реке Уссури в Бикинском районе, используется как грузопассажирский.

В приложенном в публикации письме сообщается, что количество российских туристов снизилось из-за сложной эпидемиологической ситуации в Китае. В связи с этим функционирование пункта пропуска экономически нецелесообразно.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 января в Китае подтверждено 4 тыс. 535 случаев обнаружения коронавируса. 106 человек умерли, 60 человек удалось вылечить.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

26 января в ходе доклада президенту представители Минздрава заявили, что в Украине коронавирус не обнаружен, и украинские врачи готовы лечить болезнь, если она все же проявит себя.