В сети показали, как в Ухане рекордно быстрыми темпами строят две больницы (видео)

Медучреждения будут рассчитаны на 1000 и 1300 мест.

В китайском городе Ухань, откуда начал распространяться смертоносный коронавирус нового типа, рекордно быстрыми темпами строятся две больницы.

Читайте такжеКоличество смертей от коронавируса в Китае превысило 100 (видео)Видео со строительных площадок публикуют ряд мировых СМИ, передает ТСН.

Отмечается, что строительство одной больницы Уханя «Хуошеншань» началось 24 января. А уже 3 февраля она заработает и будет рассчитана на 1000 мест.

Вторая больница «Лейшеншан» должна заработать 5 февраля. Она будет рассчитана на 1300 мест. Строительство этой больницы началось 27 января.

На видео видно, какими быстрыми темпами строятся медицинские учреждения. По сообщениям китайских СМИ, в строительстве задействовано 10 миллионов человек.

Timelapse video showing the 4th day of constructing Huoshenshan Hospital, a new facility providing 700 to 1,000 beds for #coronavirus patients in #Wuhan. The hospital is expected to complete on Feb 2. pic.twitter.com/tMdoVXtd1O — People's Daily, China (@PDChina) January 27, 2020

Как сообщал УНИАН, одну из больниц в Ухане планируют сдать в эксплуатацию уже к началу февраля.