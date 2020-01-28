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В сети показали, как в Ухане рекордно быстрыми темпами строят две больницы (видео)

16:53, 28 января 2020
Зарубежные новости
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В строительстве задействовано 10 миллионов человек / скриншот

В китайском городе Ухань, откуда начал распространяться смертоносный коронавирус нового типа, рекордно быстрыми темпами строятся две больницы.

Читайте такжеКоличество смертей от коронавируса в Китае превысило 100 (видео)Видео со строительных площадок публикуют ряд мировых СМИ, передает ТСН.

Отмечается, что строительство одной больницы Уханя «Хуошеншань» началось 24 января. А уже 3 февраля она заработает и будет рассчитана на 1000 мест.

Вторая больница «Лейшеншан» должна заработать 5 февраля. Она будет рассчитана на 1300 мест. Строительство этой больницы началось 27 января.

На видео видно, какими быстрыми темпами строятся медицинские учреждения. По сообщениям китайских СМИ, в строительстве задействовано 10 миллионов человек.

Как сообщал УНИАН, одну из больниц в Ухане планируют сдать в эксплуатацию уже к началу февраля.

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