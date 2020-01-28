Foreign Policy о смертельном коронавирусе: как с ним бороться и чем он особенный

Первые клинические исследования дают возможность составить предварительный медицинский профиль нового смертельного вируса.

Коронавирусы – большое семейство, способное заражать людей и животных. До 21 века худшее, что они могли причинить людям – это устроить обычную простуду. Конечно, болезнь неприятная, но вряд ли страшная.

Но в 21 веке произошло уже три случая, когда новые коронавирусы оказались способными устроить настоящую смертельную пандемию. Сначала в 2003 году такой вирус стал причиной тяжолого острого респираторного синдрома (SARS), затем в 2012 году произошла вспышка ближневосточного респираторного синдрома (MERS). А теперь в городе Ухань в Китае люди страдают от коронавируса под названием 2019-nCoV. Об этом на страницах Foreign Policy пишет профессор Медицинской школы Икана в Нью-Йорке Энни Спароу.

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Новый коронавирус заразил минимум 2463 человека и стал причиной смерти более 100. Эти цифры, скорее всего, будут увеличиваться. Контроль распространение вируса требует как медицинских мер, так и действий в системе гражданского здравоохранения. А для этого нужно составить четкий клинический профиль. На данном этапе информацию лишь сводят в кучу. Однако, то, что уже известно, вызывает тревогу.

Ограниченная клиническая информация из Китая говорит о том, что вирус вызывает воспаление легких от среднего до угрожающего для жизни степени тяжести. 24 января были опубликованы два исследования. В одном из них речь шла о 41 зараженном пациенте, а в другом – о семейном кластере за пределами группы людей из первого исследования. Обе работы дают подсказки и вызывают тревоги.

Официально новый коронавирус возник на рынке в городе Ухань, где держали живых животных, которые в природных условиях никогда бы не жили рядом. Это дало патогену возможность перекинуться с одних видов на другие.

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Однако, первых три известных случая заражения, о которых стало известно первого и второго декабря, не были связаны с этим рынком. Так же как и 11 случаев из 41, которые были рассмотрены в недавнем исследовании. Эти первые данные указывают на развитие вируса, который возник несколько раньше, чем считается. Он оставался незамеченным среди ряда подобных инфекций дыхательных путей с похожими симптомами. Это позволило ему развить возможности передаваться от человека к человеку. Как и в случае с SARS, новый коронавирус мутирует все время, постепенно становясь все более заразным.

Коронавирус физически относительно большой: 125 нанометров с учетом выступов шипов. Он слишком большой, чтобы выжить или зависнуть в воздухе на протяжении часов или путешествовать дальше, чем на несколько метров. Как и грипп, он передается через прямой или косвенный контакт. Как и в случае с SARS, капельки, образованные во время медицинских процедур, таких как бронхоскопия, могут попасть в воздух, заражая медицинский персонал, что позволяет возбудителю распространиться среди большого количества людей. Гигиена рук и средства личной защиты, такие как халаты, перчатки, очки и маски, сокращают передачу капель. Инкубационный период, правда, до сих пор не известен. Однако, текущие грубые оценки говорят, что он длится от одного до 14 дней.

Усугубляет ситуацию еще и то, что медики не знают наверняка, насколько легко новый коронавирус распространяется. Может ли он передаться от одного человека другому до появления симптомов? К примеру, корь, которая остается наиболее заразной на Земле, начинает активно передаваться за 2-4 дня до появления симптомов. Могут ли таким образом люди, у которых не проявляются симптомы, все равно распространять возбудителя болезни? Становятся ли пациенты с симптомами менее заразными со временем, к в случае SARS? Или, как при заражении вирусом эбола, способность возбудителя распространяться только увеличивается со временем? Все эти вопросы остаются без ответа.

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Как и SARS или MERS, новый коронавирус вызывает воспаление легких. Инфекция поражает одну или обе легкие. Однако, это может быть лишь одним из потенциальных синдромов, который затрудняет обнаружение вируса. На самом деле он, вероятно, вызывает целый спектр болезней: от тех, которые протекают без симптомов, до летальных. Даже в смертельных случаях заражение новым вирусом начинается так же, как целый ряд менее опасных заболеваний. Сначала появляется лихорадка, сухой кашель, боль в мышцах и слабость. Мокрый кашель и головная боль встречаются не часто. Кашель с кровью и диарея встречаются изредка. Все эти симптомы продолжаются примерно неделю, прежде чем инфицированный человек будет чувствовать себя достаточно больным, чтобы обратиться за медицинской помощью.

После относительно медленного старта, болезнь начинает быстро прогрессировать в течение следующей недели, так же, как и SARS. Гипоксемия, вызванная поражением легких, приводит к осложнению дыхания. Появляется необходимость кислородной терапии. Острый респираторный дистресс-синдром (ARDS) стал распространенным осложнением. В 25-32% случаев пациентов доставляют в отдел интенсивной терапии для механической вентиляции легких. Иногда приходится проводить экстракорпоральную мембранную оксигенацию, во время которой кровь проводят через искусственное легкое для обогащения кислородом.

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Среди других осложнений наблюдается септический шок, острое повреждение почек и вызванное вирусом поражение сердца. Серьезное поражение легких также порой приводит к началу повторной бактериальной пневмонии. Это происходит у 10% пациентов, попадающих в отделение интенсивной терапии. Такое могло также происходить во время распространения смертельного испанского гриппа в 1918 году, из-за которого погибли 50 миллионов человек. Смертность усиливалась тем, что после вирусного гриппа начиналась бактериальная пневмония.

Остается неизвестным, насколько новый смертелен коронавирус. В начале января небольшие цифры смертности успокаивали, но теперь уровень летальных случаев превысил 3%. Это может быть связано с лучшим оповещением об этом или о сокращении срока, за который зараженные люди умирают. Еще один большой вопрос без ответа – это факторы риска, которые направляют заражение к смертельному исходу. Безусловно, некоторые взрослые страдают от хронических болезней, что ослабляет их иммунитет. В этой группе 15% зараженных умерли. При этом, высокий уровень смертности наблюдался у пациентов старшего возраста и тех, у кого были другие тяжелые болезни, такие как диабет, гипертония или сердечно-сосудистые заболевания. Однако, большинство пациентов к этому времени были достаточно здоровыми, когда подхватили новый вирус. К примеру, недавно от него умер 30-летний мужчина.

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Автор отмечает, что наиболее эффективным средством борьбы с распространением на данный момент может стать обучение общества о том, как лучше всего избежать вируса. В частности, стоит избегать физического контакта с людьми, которые уже заражены. А также минимизировать распространение всех потенциальных инфекций, надевая маски и тщательно соблюдая гигиену рук. Китай пытается донести эту информацию до своих граждан различными способами: от трансляций на государственном телевидении до объявлений по громкоговорителям в селах.

Эти шаги могут защитить всех включительно с семьями, которые ухаживают за своими родными с типичными симптомами простуды. Более целенаправленный подход также может помочь позаботиться о том, чтобы медицинские учреждения были сосредоточены на тех, кому действительно нужен интенсивный уход. Любой новый смертельный патоген неизбежно становится причиной общественной паники. Но опыт других эпидемий показывает, что целенаправленный подход может сдержать и остановить распространение вируса.