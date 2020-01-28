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Стало известно о состоянии студента из Львова, госпитализированного с подозрением на коронавирус

16:16, 28 января 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

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Об этом во вторник, 28 января, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Отмечается, что у молодого человека наблюдается насморк.

"Состояние пациента, который прибыл из Китая с признаками ОРВИ, удовлетворительное, наблюдается незначительный ринит. Об этом сообщили во Львовской областной инфекционной клинической больнице и Львовском областном лабораторном центре Минздрава Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что проведенный экспресс-тест на грипп оказался отрицательным. Диагностика и лечение продолжаются. Контрольные анализы доставлены в ЦОЗ Минздрава Украины и лабораторный центр.

Как сообщал УНИАН, во Львове с подозрением на коронавирус нового типа госпитализировали студента, который учится в Китае и 27 января вернулся в Украину.

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