Рынок не при чем: ученые усомнились в источнике смертельного вируса из Китая

По мнению ученого, расшифровавшего геном 2019-nCoV, источник вируса мог находиться за пределами рынка, после чего зараженный человек посетил рынок.

Китайские ученые указывают на рынок морепродуктов в городе Ухань, как источник распространения нового коронавируса, однако описание первых клинических случаев заболевания, которые опубликовал журнал The Lancet, ставит под сомнение эту гипотезу.

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Об этом сообщает ScienceMag, передает Liga.net.

В документе описывается первый 41 случай госпитализации пациентов с 2019-nCoV. Предполагаемый "нулевой" пациент заболел 1 декабря 2019 года и не имел никакой связи с рынком морепродуктов, причем не было обнаружено эпидемиологической связи между ним и другими пациентами.

Биолог-эволюционист из Исследовательского института Скриппса Кристиан Андерсен, который расшифровывал геном 2019-nCoV, заявил, что сценарий заражения кого-либо за пределами рынка, а затем его похода на рынок - один из трех рассмотренных сценариев. Два других - то, что источником была группа зараженных животных или одно животное, которое появилось на рынке.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 января только в Китае подтверждены 4 тыс. 535 случаев заболевания новым коронавирусом, от болезни умерли 106 человек, а 60 человек удалось вылечить.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Случаи заболевания уже зафиксированы во многих странах мира.