Американец прожил десять лет с червем в голове

Житель Техаса обратился к врачам с жалобой на приступы головной боли, которые порой вызывают потерю сознания или рвоту.

Мужчине из США удалили из мозга ленточного червя, который, как отмечается, мог попасть в организм пациента около десяти лет назад.

Об этом сообщает CBS 21.

Житель Техаса обратился к врачам с жалобой на приступы головной боли, которые порой вызывают потерю сознания или рвоту. Обследование показало, что в мозге мужчины находится образование длиной около четырех сантиметров. При дальнейшем рассмотрении выяснилось, что в голове у него поселился свиной цепень.

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Как вспомнил сам пациент, около десяти лет назад в Мексике он съел плохо прожаренный стейк из свинины. Вероятно, тогда паразит и попал в организм человека. В ходе операции ленточного червя удалили из мозга мужчины. Пациент полностью восстановился.

Стоит отметить, что чаще всего бычий цепень селится в кишечнике. Однако бывают случаи, когда червь добирается до мозга. При этом обнаружить его довольно сложно, а паразит может не давать о себе знать весьма длительное время.