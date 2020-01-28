Из-за смертельного коронавируса Гонконг ограничит сообщение с материковым Китаем

Ограничения вступают в силу с 30 января.

Гонконг временно частично закроет границу с материковым Китаем и ограничит транспортное сообщение с ним с целью сдержать распространение смертельного коронавируса.

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Об этом заявила глава администрации региона Кэрри Лэм, сообщает South China Morning Post.

Ограничения вступают в силу с 30 января. Количество авиарейсов будет сокращено наполовину, также будет ограничено количество ежедневных автобусных рейсов. Железнодорожное сообщение будет прервано.

Кроме того, туристам из Китая временно прекратят выдавать разрешения на въезд в Гонконг.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 января только в Китае подтверждены 4 тыс. 535 случаев заболевания новым коронавирусом, от болезни умерли 106 человек, а 60 человек удалось вылечить.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Случаи заболевания уже зафиксированы во многих странах мира.

24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлено три случая подозрения заболевания коронавирусом, два из которых не подтвердились.

26 января в ходе доклада президенту представители Минздрава заявили, что украинские врачи знают о методах лечения нового коронавируса и готовы к принятию необходимых мер в случае его обнаружения.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в Украине пока нет никаких оснований для волнений из-за распространения коронавируса в Китае.