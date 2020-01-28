В Японии первый не ездивший в Китай человек заболел коронавирусом
12:32, 28 января 2020Зарубежные новости
561 0
Коронавирус 2019 nCoV унес жизни 106 людей.
Иллюстрация REUTERS
В Японии водитель автобуса, перевозивший в начале января две группы туристов из китайского города Ухань, заразился новым типом коронавируса.
Читайте такжеГород на севере Китая ввел военное положение из-за коронавируса-убийцы
Это первый случай заражения в стране, не связанный с поездками в Китай, сообщает Kyodo News.
Всего в Японии коронавирус обнаружили у шести человек. У пятерых из них заболевание диагностировали после посещения Китая.
Напомним, по состоянию на утро 28 января, в Китае от нового коронавируса умерли 106 человек, более 4,5 тыс. заболевших.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter