В Японии первый не ездивший в Китай человек заболел коронавирусом

Коронавирус 2019 nCoV унес жизни 106 людей.

В Японии водитель автобуса, перевозивший в начале января две группы туристов из китайского города Ухань, заразился новым типом коронавируса.

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Это первый случай заражения в стране, не связанный с поездками в Китай, сообщает Kyodo News.

Всего в Японии коронавирус обнаружили у шести человек. У пятерых из них заболевание диагностировали после посещения Китая.

Напомним, по состоянию на утро 28 января, в Китае от нового коронавируса умерли 106 человек, более 4,5 тыс. заболевших.