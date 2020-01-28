Названы три признака, что вы стареете раньше времени

Если вам меньше 45 лет, но при этом синяки на коже возникают от малейшего ушиба и долго не проходят, - это повод обеспокоиться.

Уже к началу четвертого десятка многие женщины вступают в неравный бой со старением. На какие только уловки не идут девушки лишь бы сохранять молодость как можно дольше. Но, увы, даже самые революционные новинки в области косметологии могут лишь замедлить процесс старения, но уж точно не остановить его.

Однако порой бывает и так, что тело начинает стареть раньше времени. Какие признаки говорят об этом, рассказал "Рамблер".

Читайте такжеУченые назвали возраст, когда человек начинает стареть

Тонкая кожа

Если вы заметили, что кожа на руках стала тонкой и сухой, и к тому же через нее ярко просвечивают вены, это верный признак преждевременного старения, если вам еще нет 30 лет. Если же руки выглядели так всю жизнь, переживать по этому поводу не стоит.

Лишний вес

Равномерный набор веса - не повод для паники, но если лишние килограммы скапливаются исключительно в области талии и живота, - стоит обратиться к специалисту. Такой симптом сигнализирует о том, что ваш организм стал хуже функционировать.

Синяки и царапины

Если вам меньше 45 лет, но при этом синяки на коже возникают от малейшего ушиба и долго не проходят, - это повод обеспокоиться. То же самое медики говорят и о царапинах: если после игр с домашним любимцем порезы сохраняются на протяжении нескольких недель, это свидетельствует о преждевременном старении организма.

Ранее ученые выяснили, что метаболический синдром у людей среднего возраста может вызвать преждевременное старение мозга.