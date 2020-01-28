Город на севере Китая ввел военное положение из-за коронавируса-убийцы

Власть пятнадцатимиллионного города подчинит больницы и полтысячи медицинских бригад военном управлению.

Город Тяньцзинь на севере Китая объявил о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса из Уханя.

Об этом сообщает Global Times.

Отмечается, что власть пятнадцатимиллионного города подчинит больницы и полтысячи медицинских бригад военном управлению. Это первый китайский город, который пошел на этот шаг, сообщает издание.

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Тяньцзинь расположен примерно в 120 км к юго-востоку от Пекина.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Случаи заболевания уже зафиксированы во многих странах мира.

24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлено три случая подозрения на заболевание коронавирусом, два из которых не подтвердились.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в Украине пока нет никаких оснований для волнений из-за распространения коронавируса в Китае.

В Китае от нового коронавируса уже умерли 106 человек.