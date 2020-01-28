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Количество смертей от коронавируса в Китае превысило 100 (видео)

07:15, 28 января 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения Китая.

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Согласно данным медиков, к концу понедельника, 27 января, в 30 провинциальных районах были зарегистрированы 4515 подтвержденных случаев коронавируса.

Сообщается, что 976 пациентов находятся в критическом состоянии.

Также по данным комиссии, у 6 973 человек есть подозрение на заражение коронавирусом.

Также отмечается, что 60 человек были выписаны из больницы после выздоровления.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме и Камбодже.

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