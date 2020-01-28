Количество смертей от коронавируса в Китае превысило 100 (видео)

Еще более 4500 жителей Китая инфицированы коронавирусом.

Количество жителей Китая, которые умерли от пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019 nCoV, увеличилось до 106 человек.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения Китая.

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Согласно данным медиков, к концу понедельника, 27 января, в 30 провинциальных районах были зарегистрированы 4515 подтвержденных случаев коронавируса.

Сообщается, что 976 пациентов находятся в критическом состоянии.

Также по данным комиссии, у 6 973 человек есть подозрение на заражение коронавирусом.

Также отмечается, что 60 человек были выписаны из больницы после выздоровления.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме и Камбодже.