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Трамп предложил Китаю необходимую помощь из-за вспышки нового коронавируса

17:49, 27 января 2020
Зарубежные новости
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что находится «в тесном контакте» с Китаем относительно нового коронавируса, от которого умер уже 81 человек в КНР.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Находимся в тесном контакте с Китаем относительно вируса. В США зафиксировано немного случаев, но мы настороже. Предложили Китаю и лидеру Си Цзиньпину всю необходимую помощь. Наши эксперты экстраординарные» — говорится в сообщении.

В США уже подтвердили пять случаев заражения новым коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

По состоянию на 24 января количество погибших от нового коронавируса в Китае составило 26 человек, а количество подтвержденных случаев заболевания - около 830.

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По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в Украине пока нет никаких оснований для волнений из-за распространения коронавируса в Китае.

27 января украинский туроператор Join UP! заявил о возвращении своих туристов с китайского острова Хайнань.

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