В Китае сделали тревожное заявление о новом коронавирусе

Число инфицированных возросло - 3 тысячи человек находятся на больничных койках.

Новый коронавирус заразен в инкубационном период, то есть до появления первых симптомов. Только за последние сутки от него погибли 24 человека, таким образом, количество погибших на данный момент возросло до 80.

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Число инфицированных также возросло - 3 тысячи человек находятся на больничных койках. Из них 41 - за пределами Китая, говорится в сюжете ТСН.

Подтвержденные случаи больше фиксируют в азиатском регионе, согласно данным ВОЗ, однако вирус успел распространиться еще и на США, Австралию, Канаду и Францию.

В китайском Минздраве предостерегают, что коронавирус из Китая может передаваться в инкубаторный период, когда человек даже не подозревает, что он болен.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток. Количество больных в Китае составляет 2794 человека, умерли 80 человек.