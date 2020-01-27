В США больного коронавирусом обследуют с помощью робота-врача (видео)

Сейчас состояние больного удовлетворительное.

В городе Эверетт (штат Вашингтон, США) медики используют медицинского робота для обследования мужчины, зараженного новым китайским коронавирусом.

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Как сообщает Herald.net, мужчину поместили под карантин в региональном медцентре. Робот помогает врачам проводить обследование пациента и общаться с ним без непосредственного физического контакта.

Отмечается, что больной был изолирован с прошлого понедельника. Сейчас его состояние удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток.

По состоянию на 27 января случаи заболевания уже выявлены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Кореи и Японии. Количество заболевших в Китае составляет 2794 человека, умерли 80 человек.