Названа главная угроза для человеческого мозга
Ученые выяснили, что загрязнение городского воздуха, связанное с транспортом, является одной из главных угроз для мозга детей и взрослых.
Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress. В исследовании приняли участие 147 детей, которым провели МРТ головного мозга. В течение первого года жизни они подвергались высокому или низкому уровню воздействия воздушных аэрозолей.
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В ходе исследования ученые установили, что загрязненный воздух вызывает снижение объема серого вещества и толщины кортикального слоя, что может повлиять на развитие различных психических и физических процессов, например, слух и зрение.
Загрязнение вызывает 3-4-процентные потери серого вещества в таких областях, как лобные и теменные доли, а также мозжечок. Изменения могут быть необратимыми, то есть сохраняться в течение неограниченного времени.
Ранее ученые доказали, что сахар действует на мозг как наркотик, вызывая привыкание.