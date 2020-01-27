Названа главная угроза для человеческого мозга

Грязный воздух способствует нейродегенеративным заболеваниям и нарушениям развития нервной системы, выяснилось в ходе исследования.

Ученые выяснили, что загрязнение городского воздуха, связанное с транспортом, является одной из главных угроз для мозга детей и взрослых.

Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress. В исследовании приняли участие 147 детей, которым провели МРТ головного мозга. В течение первого года жизни они подвергались высокому или низкому уровню воздействия воздушных аэрозолей.

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В ходе исследования ученые установили, что загрязненный воздух вызывает снижение объема серого вещества и толщины кортикального слоя, что может повлиять на развитие различных психических и физических процессов, например, слух и зрение.

Загрязнение вызывает 3-4-процентные потери серого вещества в таких областях, как лобные и теменные доли, а также мозжечок. Изменения могут быть необратимыми, то есть сохраняться в течение неограниченного времени.

Ранее ученые доказали, что сахар действует на мозг как наркотик, вызывая привыкание.