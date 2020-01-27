Смертельный коронавирус из Китая: фонд Билла Гейтса выделяет 10 миллионов долларов на борьбу с заболеванием

Деньги направят в Китай и африканские страны.

Фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды Bill & Melinda Gates Foundation решил выделить 10 миллионов долларов на мероприятия, связанные с борьбой с распространением смертельного коронавируса из Китая.

Об этом сообщается на сайте фонда.

Отмечается, что половина этой суммы пойдет на борьбу с вирусом непосредственно в Китае, где фонд уже работает "с целым рядом китайских партнеров из государственного и частного секторов". Еще 5 миллионов пойдут на оказание помощи Африканским центрам по контролю и профилактике заболеваний. Данные меры будут включать техническую поддержку для осуществления скрининга и непосредственного лечения.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавирус длится от 2 до 12 суток.

Вирус распространился в ряде стран Азии, попал во Францию, США, Канаду и Австралию. По последним данным, количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 80 человек, число больных в стране официально превысило 2700 человек.