В Австралии коронавирусом заболела 21-летняя студентка

Девушка недавно вернулась в Сидней после путешествия в китайский город Ухань.

У студентки Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) подтвердилось заболевание новым коронавирусом из Китая.

Читайте такжеВ США подтвердили пять случаев заболевания коронавирусом

Как сообщает The Sydney Morning Herald, девушка недавно вернулась в Сидней после путешествия в китайский город Ухань. Она стала четвертой больной коронавирусом в штате Новый Южный Уэльс.

По словам австралийских чиновников здравоохранения, у девушки не было симптомов болезни, когда она садилась на рейс. Недомогание проявилось только спустя сутки после возвращения. Больную поместили в карантин.

Кроме нее, в карантине находятся трое больных мужчин, также побывавших в Китае. Еще один больной находится на карантине в Мельбурне.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавирус длится от 2 до 12 суток.

Вирус распространился в ряде стран Азии, попал во Францию, США и Канаду. По последним данным, количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 80 человек, число больных в стране официально превысило 2700 человек.