В США подтвердили пять случаев заболевания коронавирусом

Все больные ранее посещали китайский город Ухань, где впервые обнаружили смертельный вирус.

В США зафиксировали уже пять случаев заболевания опасным коронавирусом.

Об этом сообщает на своем сайте американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Отмечается, что факты заражения коронавирусом подтвердились в штатах Аризона, Калифорния, Иллинойс и Вашингтон.

Все больные посещали китайский город Ухань, где впервые обнаружили случаи инфицирования новым вирусом.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус - 2019 nCoV.

Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавирус длится от 2 до 12 суток. Вирус распространился в ряде стран Азии, попал во Францию, США и Канаду.

По последним данным, количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 80 человек, число больных в стране официально превысило 2700 человек.