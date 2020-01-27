От коронавируса в Китае умерли уже 80 человек, более 2700 инфицированных

Только за последние сутки зафиксированы 24 смерти.

Число жертв китайского коронавирус из Уханя увеличилось до 80 человек.

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на китайский телеканал CGTV.

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Так, по данным Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Китая, число заболевших в стране официально превысило 2700 человек – заражение диагностировали минимум у 2761 человека.

Таким образом, только за минувшие сутки умерли 24 человека, ведь еще вчера сообщалось о 56 погибших в результате коронавируса и почти 2000 зараженных в Китае.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавирус длится от 2 до 12 суток.

Вирус распространился в ряде стран Азии, попал во Францию, США и Канаду. 26 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине пока не зафиксированы заражения смертельно опасным коронавирусом 2019 nCoV.