Врачи назвали первые симптомы смертельного коронавируса: диарея, тошнота, головные боли
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым смертельно опасным коронавирусом: диарея, тошнота, проблемы с пищеварительной системой.
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Об этом сообщает TJoutnal, ссылаясь на агентство «Синьхуа». Среди других возможных первых признаков заражения — головные боли, учащённое сердцебиение и ощущение стеснённости грудной клетки.
Медики пояснили, что у некоторых инфицированных не наблюдались ранее озвученные симптомы болезни: повышение температуры и кашель. По новым данным, они появляются уже на поздних стадиях болезни.
Напомним, в Китае по состоянию на начало суток зафиксировано 1975 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. Число погибших от пневмонии достигло 56 человек.
Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.
Вирус распространился в ряд стран Азии, попал во Францию, США и Канаду. 24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлено три случая подозрения на заболевание коронавирусом, два из которых не подтвердились.