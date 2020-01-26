От коронавируса в Китае умерли уже 56 человек, более 300 больных в тяжелом состоянии

В стране зарегистрировано в общей сложности 2684 предполагаемых случая заболевания пневмонией.

В Китае по состоянию на начало суток зафиксировано 1975 заражения коронавирусом 2019-nCoV. Число погибших от пневмонии достигло 56 человек.

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Об этом сообщает «Синьхуа новости», ссылаясь на государственный комитет по делам здравоохранения КНР. По информации ведомства 324 больных находятся в тяжелом состоянии.

Вместе с этим, в стране также было зарегистрировано в общей сложности 2684 предполагаемых случая заболевания пневмонией.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Вирус распространился в ряд стран Азии, попал во Францию, США и Канаду. 24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлено три случая подозрения на заболевание коронавирусом, два из которых не подтвердились.