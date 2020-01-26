В Канаде подтвердили первый случай заболевания коронавирусом из Китая
Департамент здравоохранения города Торонто подтвердили первый случай заражения коронавирусом из Китая на территории Канады.
Как сообщает канадский телеканал CBC, речь идет о мужчине в возрасте за 50 лет, который 22 января вернулся из китайского города Ухань, где и вспыхнула эпидемия нового коронавируса.
Точно назвать возбудителя болезни удалось лишь 25 января после получения результатов анализов. Сейчас состояние мужчины стабильное, сообщили медики.
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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.
24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлено три случая подозрения на заболевание коронавирусом, два из которых не подтвердились.
Ранее сегодня, 25 января, агентство Reuters сообщало, что в Китае в результате заболевания умер 41 человек, число подтвержденных случаев заболевания составляло 1287.
В разных странах мира выявлено более 1,3 тысячи человек, инфицированных коронавирусом.