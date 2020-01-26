В Канаде подтвердили первый случай заболевания коронавирусом из Китая

Заболел мужчина в возрасте за 50 лет, который 22 января вернулся из китайского города Ухань.

Департамент здравоохранения города Торонто подтвердили первый случай заражения коронавирусом из Китая на территории Канады.

Как сообщает канадский телеканал CBC, речь идет о мужчине в возрасте за 50 лет, который 22 января вернулся из китайского города Ухань, где и вспыхнула эпидемия нового коронавируса.

Точно назвать возбудителя болезни удалось лишь 25 января после получения результатов анализов. Сейчас состояние мужчины стабильное, сообщили медики.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлено три случая подозрения на заболевание коронавирусом, два из которых не подтвердились.

Ранее сегодня, 25 января, агентство Reuters сообщало, что в Китае в результате заболевания умер 41 человек, число подтвержденных случаев заболевания составляло 1287.

В разных странах мира выявлено более 1,3 тысячи человек, инфицированных коронавирусом.