Во Франции и Японии зафиксировали уже три случая заражения китайским вирусом

Указано, что два пациента были госпитализированы в Париже, третий - в юго-западном городе Бордо.

Во Франции зафиксировали уже три случая заражения коронавирусом, который начал распространяться из китайского города Ухань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Указано, что два пациента были госпитализированы в Париже, третий - в юго-западном городе Бордо.

По словам министра здравоохранения Франции Аньес Бузин, власти подтвердили два случая заболевания, первые в Европе. А в отдельном заявлении министерство проинформировало о третьем случае - речь шла о родственнике одного из уже больных пациентов.

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Напомним, в пятницу во Франции обнаружили два случая заболевания новым коронавирусом 2019 nCoV, который вызывает пневмонию.

Ранее так же третий случай заражения новым типом коронавируса 2019 nCoV зафиксировали в Японии.

Об этом заявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, сообщает издание The Japan Times.

Указано, что третьим человеком, который заразился, стала китайская туристка, приехавшая из Уханя 18 января. Ранее в Японии с новым типом вирусом уже были госпитализированы двое приезжих из Китайской народной республики.

Как сообщал УНИАН, в Китае зафиксирован первый случай смерти медицинского работника после заражения новым вирусом. Так, инцидент произошел в городе Ухань. Указано, что заражение 62-летнего хирурга Лян Удун заподозрили прошлой неделе. После обнаружения болезни мужчину госпитализировали в городскую больницу, однако он умер.

Таким образом, это первый случай смерти медицинского работника после заражения новым коронавирусом.

Напомним, количество погибших от нового вируса в Китае превысило 40 человек. По подтвержденным данным, более тысячи жителей страны были заражены вирусом. Лишь 24 января в Ухане от вируса умерли 15 человек.

Кроме того, Австралия и Малайзия официально подтвердили первые случаи заболевания китайским вирусом. В Малайзии коронавирус был обнаружен у 3 человек, которые прибыли в страну из Китая.