Зафиксировали первый случай смерти врача от коронавируса

Инцидент произошел в городе Ухань, с которого и началось распространение инфекции.

Первый случай смерти медицинского работника после заражения новым коронавирусом произошел в Китае.

Заражения врача коронавирусом заподозрили на прошлой неделе, пишет 24 канал со ссылкой на South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Ухань, с которого и началось распространение инфекции.

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Заражение 62-летнего хирурга Лян Удуна заподозрили на прошлой неделе. После обнаружения болезни мужчину госпитализировали в городскую больницу, однако он скончался.

Это первый случай смерти медицинского работника после заражения новым коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 25 января от коронавируса умер 41 человек, еще более 1300 инфицировано.

Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сначала было зафиксировано болезнь в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии и США.

Вместе с тем, врачи смогли вылечить 36 пациентов от смертельного вида коронавируса.

Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасениях пандемии.

По информации ВОЗ, шансы умереть от вируса 2002 года, в среднем были 9%, но для тех, кто моложе 24 лет, – ниже 1%. В возрасте 25-44 лет – до 6%, 44-64 года – до 15%, от 65 лет и старше – выше 55%. Но это не означает, что молодым людям нечего бояться, если у них ослаблен иммунитет – риск смерти возрастает.