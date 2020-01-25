В мире увеличилось число погибших, инфицированных коронавирусом

Всего в мире выявлено более 1,3 тысячи больных на китайский вирус.

В мире выявлено более 1,3 тысячи человек, инфицированных коронавирусом.

Вирус, кроме Китая, выявлен в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Южной Корее, Тайване, Непале, Малайзии, Франции, США и Австралии, сообщает Reuters.

Органы здравоохранения прилагают все усилия для предотвращения пандемии.

Между тем число погибших от вспышки коронавируса в Китае увеличилось до 41.

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По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число подтвержденных случаев заболевания в стране составляет 1287.

Ухань, город с населением в 11 млн человек, где впервые были выявлены больные, с четверга фактически закрыт: почти все рейсы в аэропорту отменены, на главных дорогах, ведущих из города, установлены контрольно-пропускные пункты. Позже власти ввели транспортные ограничения почти на всей территории провинции Хубэй, население которой составляет 59 млн человек.

В Пекине контролируют температуру тела пассажиров в метро, на центральном железнодорожном вокзале.

Австралия в субботу объявила о первом выявленном случае коронавируса - у китайского гражданина в возрасте 50 лет, который находился в Ухане и прибыл из Китая в январе.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что в США врачи наблюдают за 63 пациентами, в отношении которых есть подозрения на заболевание.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлено три случая подозрения на заболевание коронавирусом, два из которых не подтвердились.