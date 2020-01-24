Смертельный вирус зафиксирован еще в одной стране
В Непале, который граничит с Китаем, зафиксировали случай заражения новым смертельным вирусом студента, который вернулся из китайского Уханя.
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Об этом сообщило министерство здравоохранения Непала, передает ANI.
Из-за коронавируса в Китае начали закрывать рестораны McDonald's. О новых зараженных сообщили Япония и Таиланд. Япония подтвердила второй случай заражения коронавирусом, а в Таиланде количество инфицированных возросло до пяти.
Таким образом по состоянию на 24 января за пределами КНР коронавирус зафиксирован в восьми государствах и территориях: Таиланд (пять случаев), Вьетнам (два случая), Сингапур (три случая), Южная Корея (один случай), США (один случай), Япония (два случая), Тайвань (один случай), Непал (один случай).
Nepal Health Ministry: A student who had returned from Wuhan, China has been found infected with #coronavirus— ANI (@ANI) January 24, 2020
Как сообщал УНИАН, жертвами пневмонии нового типа в КНР стали уже 26 человек, а инфицированными являются более тысячи.