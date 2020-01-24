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Смертельный вирус зафиксирован еще в одной стране

16:48, 24 января 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

В Непале, который граничит с Китаем, зафиксировали случай заражения новым смертельным вирусом студента, который вернулся из китайского Уханя.

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Об этом сообщило министерство здравоохранения Непала, передает ANI.

Из-за коронавируса в Китае начали закрывать рестораны McDonald's. О новых зараженных сообщили Япония и Таиланд. Япония подтвердила второй случай заражения коронавирусом, а в Таиланде количество инфицированных возросло до пяти.

Таким образом по состоянию на 24 января за пределами КНР коронавирус зафиксирован в восьми государствах и территориях: Таиланд (пять случаев), Вьетнам (два случая), Сингапур (три случая), Южная Корея (один случай), США (один случай), Япония (два случая), Тайвань (один случай), Непал (один случай).

Как сообщал УНИАН, жертвами пневмонии нового типа в КНР стали уже 26 человек, а инфицированными являются более тысячи.

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