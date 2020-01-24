Опубликован снимок нового коронавируса из Китая
14:46, 24 января 2020Зарубежные новости
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Не менее 830 человек заболели пневмонией, вызванной распространением нового коронавируса.
Снимок коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа / The Chinese disease prevention authority
Появилось первое фото смертельного коронавируса из Китая, который унес жизни 26 людей.
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Снимок опубликовало Национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая. Кадр был сделан с помощью электронного микроскопа.
Фотография мгновенно распространилась по всем СМИ и соцсетям.
Напомним, по последним данным, число зараженных новым коронавирусом превысило 830, 26 пациентов умерли. Вирус распространился и за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в соседних азиатских странах и США.
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