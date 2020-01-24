Опубликован снимок нового коронавируса из Китая

Не менее 830 человек заболели пневмонией, вызванной распространением нового коронавируса.

Появилось первое фото смертельного коронавируса из Китая, который унес жизни 26 людей. Читайте такжеПоявились фото возможного места зарождения коронавируса Снимок опубликовало Национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая. Кадр был сделан с помощью электронного микроскопа. Фотография мгновенно распространилась по всем СМИ и соцсетям. Напомним, по последним данным, число зараженных новым коронавирусом превысило 830, 26 пациентов умерли. Вирус распространился и за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в соседних азиатских странах и США.

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