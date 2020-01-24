В сети показали, как бронетехника блокирует город-"родину" смертельного вируса (видео)

На блокпостах на выездах из города будут стоять бронетранспортеры.

Власти Китая дали приказ центральному военному командованию заблокировать город Ухань, где разгулялся смертельный коронавирус.

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На блокпостах на выездах из города будут стоять бронетранспортеры. Об этом сообщает ряд китайских СМИ. Также соответствующие видео появились в сети.

Солдаты будут оснащены специальным защитным снаряжением. Отмечается, что для блокирования города Ухань выделяют бронетранспортеры и легкие танки для блокпостов.

Ранее китайские ученые нашли ближайших предков нового коронавируса. Им оказались вирусы летучих мышей и змей. Судя по всему, в организме змеи они образовали гибрид, который приобрел новый поверхностный белок и благодаря этому смог заражать клетки человека.