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Появились фото возможного места зарождения коронавируса

12:45, 24 января 2020
Зарубежные новости
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Рынок в Ухане / twitter.com/muyixiao

В СМИ появились фотографии предположительного места зарождения смертельного коронавируса - рынка морепродуктов в китайском городе Ухань.

Снимки опубликовало издание Daily Mail. Отмечается, что, несмотря на название, на рынке продаются не только морепродукты.

На этом рынке можно приобрести живых диких животных. Так, на сделанных посетителями рынка фото видны змеи, летучие мыши, собаки, дикобразы и даже пингвин.

Ранее китайские ученые нашли ближайших предков нового коронавируса. Им оказались вирусы летучих мышей и змей. Судя по всему, в организме змеи они образовали гибрид, который приобрел новый поверхностный белок и благодаря этому смог заражать клетки человека.

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