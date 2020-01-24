Появились фото возможного места зарождения коронавируса

Очаг коронавируса в Китае - город Ухань.

В СМИ появились фотографии предположительного места зарождения смертельного коронавируса - рынка морепродуктов в китайском городе Ухань.

Снимки опубликовало издание Daily Mail. Отмечается, что, несмотря на название, на рынке продаются не только морепродукты.

На этом рынке можно приобрести живых диких животных. Так, на сделанных посетителями рынка фото видны змеи, летучие мыши, собаки, дикобразы и даже пингвин.

Photo from Douban of a menu at #Wuhan Huanan Seafood Market. Don't know when it was taken, but they sell all kinds of wild animals incl. live wolf pups & palm civets. 2nd photo taken after outbreak discovered shows this storefront (3rd left) covering word “野 (wild)” in its name. pic.twitter.com/HiQlzX4XBX — Muyi Xiao (@muyixiao) 21 января 2020 г.

Ранее китайские ученые нашли ближайших предков нового коронавируса. Им оказались вирусы летучих мышей и змей. Судя по всему, в организме змеи они образовали гибрид, который приобрел новый поверхностный белок и благодаря этому смог заражать клетки человека.