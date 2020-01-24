Паника в Китае: люди "разметают" медицинские маски из-за смертельного вируса

Китай охватила паника – люди партиями раскупают медицинские маски.

В Китае из-за убившего по крайней мере 26 человек коронавируса люди буквально разметают респираторные маски в аптеках.

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Как передает Reuters слова производителей масок, их острая нехватка чувствуется не только в эпицентре распространения вируса-убийцы Ухане, но и в других китайских городах.

Так, фирмы-производители масок из-за дефицита этого товара вынуждены предлагать работникам тройную оплату и продлевать рабочий день - с 08:00 до 21:00. Также они отменяют выходные в честь праздников.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

В данный момент известно о 26 случаях смерти больных коронавирусом. Общее количество зараженных уже превысило 830.