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Школа в США отменила визит группы детей из Китая, опасаясь вируса

10:32, 24 января 2020
Зарубежные новости
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Группу детей из Китая разместят в местном отеле / 112.ua

Об этом пишет The Washington Post.

Читайте такжеЕще один человек умер от китайского коронавируса, заболевших уже 830Отмечается, что ученики из китайской провинции Ичанг прибыли самолетом в Нью-Йорк и должны были на автобусе доехать до школы Лонгфеллоу в округе Феирфакс. Их ждали американские семьи, чтобы дети жили у них на протяжении двух недель по программе обмена.

«Здоровье и безопасность наших учащихся и персонала остаются первоочередной задачей для нас. Хотя чиновники из управления здравоохранения считают, что риск передачи заболевания новым коронавирусом от китайских учащихся очень низкий, мы считаем нужным изменить планы», – отметил директор школы.

Отмечается, что группу детей из Китая разместят в местном отеле. При этом, в администрации учебного заведения заверили, что ищут способы, как обеспечить виртуальную коммуникацию с иностранными учащимися.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщила в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

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