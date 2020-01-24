Школа в США отменила визит группы детей из Китая, опасаясь вируса

По словам директора школы, здоровье и безопасность учеников и персонала остаются первоочередной задачей.

Средняя школа в пригороде Вашингтона отменила двухнедельный визит 21 школьника, прибывших по программе обмена из Китая.

Об этом пишет The Washington Post.

Читайте такжеЕще один человек умер от китайского коронавируса, заболевших уже 830Отмечается, что ученики из китайской провинции Ичанг прибыли самолетом в Нью-Йорк и должны были на автобусе доехать до школы Лонгфеллоу в округе Феирфакс. Их ждали американские семьи, чтобы дети жили у них на протяжении двух недель по программе обмена.

«Здоровье и безопасность наших учащихся и персонала остаются первоочередной задачей для нас. Хотя чиновники из управления здравоохранения считают, что риск передачи заболевания новым коронавирусом от китайских учащихся очень низкий, мы считаем нужным изменить планы», – отметил директор школы.

Отмечается, что группу детей из Китая разместят в местном отеле. При этом, в администрации учебного заведения заверили, что ищут способы, как обеспечить виртуальную коммуникацию с иностранными учащимися.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщила в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.