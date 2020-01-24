Смертельный коронавирус: врач прокомментировала версию о возможности заражения через посылки из Китая

По ее словам, содержимое посылок желательно дезинфицировать, если есть такая возможность.

Врач-ревматолог, семейный врач Людмила Смолина заявила, что опасность передачи коронавируса 2019-nCoV с помощью почты, в частности сервиса AliExpress, следует "отнести к догадкам и предположениям".

Читайте такжеЕще один человек умер от китайского коронавируса, заболевших уже 830

Впрочем, относительно посылок можно применять дополнительные меры безопасности. Об этом она рассказала «Обозреватель».

Комментируя версию, высказанную российским вирусологом Михаилом Щелкановым о том, что 2019-nCoV может передаваться через товары, заказанные на AliExpress, эксперт отметила, что эта версия имеет право на существование. "В животном мире, до того, как он мутировал, этот вирус передается фекально-орально. Поэтому можно предположить, что подобный механизм передачи возможен и в человеческом мире".

Как дополнительная мера безопасности Смолина порекомендовала почаще вспоминать об элементарных правилах гигиены и дезинфекции, особенно о необходимости часто мыть руки.

По ее словам, содержимое посылок желательно дезинфицировать, если есть такая возможность. Например, "если вещь можно вымыть с мылом или постирать, ее нужно вымыть или постирать. Если она может быть подвергнута термической обработке, это нужно сделать", – порекомендовала врач. "Этим мы будем себя защищать не только от коронавируса, но и от других возбудителей", – отметила она.

Вместе с тем, медик признала, что сейчас 2019-nCoV недостаточно изучен. В частности, неизвестно, "насколько вирус устойчив в холодных и теплых температурах, насколько он устойчив к среде пребывания вне хозяина".

Добавим, что врачи объяснили, что обычные медицинские маски на лице не защищают от вирусов или бактерий, которые переносятся воздухом. Однако маски снижают риск попадания вируса через чихание или кашель.