Китай закрыл 13 городов из-за вируса-убийцы, число жертв стремительно растет

Власти города Ухань - "родины" нового штамма вируса - до 3 февраля планируют построить специальную больницу для инфицированных.

По состоянию на утро 24 января уже как минимум 13 городов китайской провинции Хубей изолированы из-за нового коронавируса.

Жителей призвали не покидать пределы своих населенных пунктов, передает AP.

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Отмечается, что закрыты города Ухань, Эчжоу, Хуанганг, Чиби, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмэнь и Сяньтао – все в провинции Хубэй, где сосредоточена смертельная болезнь.

Как пишет The Guardian, власти приостановили транспортное сообщение с Уханем, закрыв аэропорт и железнодорожные станции для выезда. Аналогичные меры были приняты в городах Эчжоу, Чиби и Чжицзяне.

В Хуангане перестали работать развлекательные заведения. Ограничения на поездки действуют еще в пяти китайских городах.

По состоянию на 10:00 по киевскому времени, как пишет Time, закрыты 13 китайских городов из-за смертельного вируса.

В данный момент известно о 26 случаях смерти у больных коронавирусом. Общее количество зараженных уже превысило 830.

Как пишет ВВС, 26-ю смерть от вируса зафиксировали в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией и расположенной на расстоянии более 2 тыс. км от Уханя.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

По официальным данным, на сегодня зарегистрировано 448 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 9 летальных случаев.