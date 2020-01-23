Пекин отменяет все новогодние празднества из-за коронавируса

Ранее китайские власти ограничили возможность выезда из китайских городов Ухань и Хуанган в попытке сдержать распространение нового смертельно опасного коронавируса.

Пекин отменяет масштабные мероприятия, посвященные китайскому Новому году, в связи с распространением коронавируса в стране.

Об этом сообщает CNA.

Китай отменяет, в частности, локальные ярмарки и международный карнавальный фестиваль в Гонконге с 25 по 28 января, которые в последние годы привлекли толпы туристов.

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Власти столицы призывают граждан избегать мест скопления людей, чтобы попытаться остановить распространение вируса, жертвами которого уже стали более чем 570 человек.

Чиновники говорят, что будут информировать общественность по мере распространения эпидемии.

Ранее китайские власти ограничили возможность выезда из китайских городов Ухань и Хуанган в попытке сдержать распространение нового смертельно опасного коронавируса.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Уже официально подтверждено, что вирус передается от человека к человеку.

Как сообщал УНИАН, количество погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, возросло до 25 человек.